Sönmez: Alzheimer hastalar için en büyük sıkıntı hasta bakıcı bulmak

Alzheimer hastaları ve yakınlarının en büyük sıkıntısının hasta bakıcı bulmak olduğunu vurgulayan Alzheimer Derneği Başkanı Sönmez, bu konuda uzman hasta bakıcı eksikliğinden bahsetti ve Türkiye’de olduğu gibi Gündüz Yaşam Evi açılması için çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle, Alzheimer hastaları ve yakınları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Merkezi’nde yer alan görüşmede, Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez ve Prof. Dr. Füsun Yıldız da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Altuğra, burada yaptığı konuşmada, Alzheimer hastalarının daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Alzheimer Derneği’nin düzenlediği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü farkındalık etkinlikleri çerçevesinde, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile Alzheimer hastaları ve yakınları, bugün saat 14.00’te Evrensel Hasta Hakları Derneği Merkezi’nde görüştü.

Altuğra: “Her yıl 10 milyon kadar insanın Alzheimer tanısı aldığını gözlemliyoruz”

Sağlık Bakanı Altuğra, Alzheimer Derneği’nin çalışmalarını ilgiyle izlediğini ve takdir ettiğini dile getirerek başladığı konuşmasında, Alzheimer hastalarının çok daha kaliteli standartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için bakım evlerinin bulunmamasının ülkedeki eksikliklerden biri olduğunu söyledi.

Alzheimer hastalarının emanet edilebileceği biri veya bir merkezin olmayışının onlara bakmakla mükellef olan insanların sosyal yaşamını da olumsuz etkilediğini anlatan Altuğra, hastaların çok daha kaliteli bir yaşam sürebilmeleri adına Sağlık Bakanlığı olarak üzerlerine düşeni yapmaya ve destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Alzheimer hastalığından korunma ve hastalığın seyrini azaltmanın önemine de değinen Altuğra, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku, sosyalleşme gibi unsurların Alzheimer hastalığından korunma ve hastalığın seyrini azaltmadaki öneminden bahsetti.

Dünyada Alzheimer tanısı sayısının çok büyük olduğuna işaret eden Altuğra, “Yapılan araştırmalar dünya genelinde yaklaşık 55 milyon insanın Alzheimer tanısı aldığını gösteriyor. Ne acıdır ki, her yıl 10 milyon kadar insanın da Alzheimer tanısı aldığını da gözlemliyoruz. Bu çok büyük bir rakamdır” dedi.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez konuşmasında, Mayıs 2019 tarihinde kurulan ve 100’ün üzerinde üyesi olan Alzheimer Derneği’nin hasta ve yakınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekebilmek, hasta bakıcı eğitimleri konusunda yardımcı olmak ve farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Alzheimer hastaları ve yakınlarının en büyük sıkıntısının hasta bakıcı bulmak olduğunu vurgulayan Sönmez, bu konuda uzman hasta bakıcı eksikliğinden bahsetti ve Türkiye’de olduğu gibi Gündüz Yaşam Evi açılması için çalışmalar yapmayı planladıklarını kaydetti.

Sönmez, ilaç ile ilk evredeki hastaların sosyalleşebileceği yerlerin eksikliğini de sorunlar arasında saydı.

Yıldız: “Alzheimer hastasında semptomlar çıkmadan 20 yıl önce patolojik değişiklikler başlar”

Prof. Dr. Füsun Yıldız ise, hastalanmadan koruyucu tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Koruyucu hekimliği çok önemsediğini kaydeden Yıldız, herkesin Alzheimer hastası adayı olduğunu belirterek, Alzheimer hastasında semptomlar çıkmadan 20 yıl önce patolojik değişikliklerin başladığı bilgisini aktardı.

Düzgün beslenme, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma, sosyalleşme, hobiler gibi aktivitelerin önemine vurgu yapan Yıldız, sosyalleşme ve temasın azaldığı Kovid-19 sürecinin Alzheimer için dezavantajlı bir dönem olduğunu ekledi.

