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Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

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Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı
Kalkanlı'da dün  gerçekleşen  trafik kazasında olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğinin tespit edildiği açıklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Girne -Güzelyurt (Kalkanlı) yolunda, meydana gelen kaza sonrası olay yerinden ayrılan şahsın SP 344 plakalı araç sürücüsünün Güzelyurt'ta sakin Soner Güreşçioğlu (E-50) olduğu tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı  kaydedildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne istikametine doğru seyreden sürücüsü Soner Güreşçioğlu olan SP 344 plakalı jeep araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru seyreden aracı sağdan dolaşmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Gülen RÜSTEMOGLU (K-53) yönetimindeki FN 266 plakalı salon araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu FN 266 plakalı araç sürücüsü Gülen RÜSTEMOĞLU yaralanarak kaldırıldığı Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
 
 
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