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Son bir haftada 6 yangın

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Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı İtfaiye teşkilatı 8 - 14 Ocak tarihlerini kapsayan son bir haftalık sürede KKTC’de 6 yangın ve 19 hususi servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

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Son bir haftada 6 yangın
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Yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zararın 10 milyon 94 bin TL olduğu belirtildi.
 
Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; çalışır durumdaki piknik tüpü üzerinde unutulan tepsinin ısınıp alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması, katalitik sobanın gaz bağlantı noktalarında meydana gelen gaz kaçağı, elektrik kaynaklı kısa devre ve çalışır durumdaki elektrikli sobaya perdenin temas edip alevlenmesi sonucu olarak açıklandı.
 
Haftalık raporda yer alan “hususi servis olayları” ise, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, rögar kapağı altında ve apartman boşluğunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması,  yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.
 
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