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İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

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Ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün polis tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
-Hırsızlık
Öte yandan, dün saat 18.00 sıralarında Gazimağusa’daki bir marketten toplam 418,50 TL değerindeki muhtelif ürünleri çaldığı tespit edilen N.Ü.(E-35) tutuklandı.
 
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