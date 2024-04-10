banner913
banner932
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
14 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
19 0
 
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
22 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
22 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
21 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
23 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
23 0
banner1012

Son 24 saatte en çok yağış Alsancak’ta tespit edildi

banner1020

banner974
Son 24 saatte en çok yağış Alsancak’ta tespit edildi
banner971
KKTC’de son 24 saat içinde en çok yağış Alsancak’ta kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9-10 Nisan 08.00-08.00 saatleri arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı metrekare/kilogram olarak şöyle:
“Alsancak 137 , Selvilitepe 126, Boğaz 94, Çamlıbel 88, Karaoğlanoğlu 79, Beylerbeyi 75, Kozanköy 73 Girne 58 Koruçam, Yakındoğu 36,Gönyeli 34 , Lefkoşa, Alayköy 29, Kırıkkale 27, Ercan 20. Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 20 arasında yağış kaydedildi.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.