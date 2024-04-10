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Başbakan Üstel partililer ve halkla bayramlaştı

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Başbakan Üstel partililer ve halkla bayramlaştı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel bugün UBP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaştı.

Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partililerin ve halkın bayramını kutladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanlarının da katıldığı bayramlaşmada Başbakan Üstel, tüm halkın bayramını kutlayarak, trafikte kurallara uyma çağrısında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, bayramların insanları bir araya getirdiğini, sevinçlerin paylaşıldığını söyleyerek, tüm halka iyi bayramlar diledi. Halka trafikte dikkatli olmaları çağrısında bulunan Üstel, son günlerde trafikte acı olaylar yaşandığına işaret etti.
Üstel, tüm halka trafik kurallarına uyma ve trafikte dikkatli seyretme çağrısı yaptı.
 
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