Başbakan Üstel: "TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasındadır"

Üstel: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs açılımı konusunda yaptığı 'egemen eşitlik' vurgusu TC ile KKTC'nin dış politikada tam bir uyum içerisinde olduğunu net olarak ortaya koymuştur. TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasındadır"

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ve KKTC'nin, yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasında olduğunu belirtti.Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, devlet başkanları ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 3’üncü Antalya Diploması Forumu'na katılımıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu’nda, Kıbrıs açılımı konusunda yaptığı “egemen eşitlik” vurgusunun Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikada “tam bir uyum içerisinde” olduğunu net olarak ortaya koyduğunu belirterek, “TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasındadır.” dedi.Başbakan Ünal Üstel, dün başlayan ve ikinci gününde devam eden Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dünya liderleri ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 3. Antalya Diploması Forumu'na katıldık. 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı iştirakiyle Antalya'da başlayan forumda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşmalar dünyaya ders olacak nitelikteydi. Özelikle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs açılımı konusunda yaptığı 'egemen eşitlik' vurgusu TC ile KKTC'nin dış politikada tam bir uyum içerisinde olduğunu net olarak ortaya koymuştur. TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasındadır.”