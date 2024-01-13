banner913
banner932
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
9 0
 
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
53 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
20 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
14 0
“100 bin olsa ne yazacak?”
“100 bin olsa ne yazacak?”
86 0
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
27 0
banner996
banner985

Sol Gençlik'ten vicdani reddini açıklayan Hürben'e destek

banner989

banner974
Sol Gençlik'ten vicdani reddini açıklayan Hürben'e destek
banner971
Sol Gençlik, vicdani reddini açıkladığı için hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılan Mustafa Hürben'e dayanışma belirtti.
Sol Gençlik’ten yapılan açıklamada, "Bu mesele sadece Mustafa'nın sorunu değil mantıklı düşünebilen her insanın da aynı zamanda sorunudur. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve sevdiklerinizin bir suçlu gibi hapse girmelerine daha fazla sessiz kalamayız” ifadelerine yer verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.