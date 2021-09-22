Sofralık patates satışları devam ediyor

Açıklama şöyle:
“Lefkoşa Patates Satış Ambarı, Mağusa Patates Paketleme, İskele, Kumyalı ve Akdoğan” Şubelerinde, 80.00 TL/20 kg (çuval) KDV dahil fiyatla yeni ürün sofralık patates satışları devam etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
“Lefkoşa Patates Satış Ambarı, Mağusa Patates Paketleme, İskele, Kumyalı ve Akdoğan” Şubelerinde, 80.00 TL/20 kg (çuval) KDV dahil fiyatla yeni ürün sofralık patates satışları devam etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”