Sahte AdaPass skandalı: 1 tutuklu

Vatandaşlara sahte AdaPass kartı çıkartmalarını sağlayan C.M tutuklandı.

Aşı olmamış pek çok kişiyi para karşılığında aşı olmuş gibi sisteme kaydeden ve AdaPass çıkarmalarını sağlayan C.M tutuklandı.

Zanlı aşı yapma yetkisi olan merkezlerin birinde çalışırdı ve aşı olmayan bir şahıs veya şahıslara aşı olmuş gibi sisteme işleme yaptığı iddiası ile tutuklandı

Mahkemeye çıkartılan C.M'nin iki gün süreyle soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Global Development Eğitim ve Danışmanlık şirketinde çalışan C.M, Aşı Bilgi Sistemine kayıt görevi yapıyordu.

Öte yandan polis, konuyla ilgili bir kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.