Sobalardan önce cepler yanacak

Alım gücü günden güne eriyen vatandaş, kış ayları öncesinde nasıl ısınacağını şimdiden kara kara düşünmeye başladı



Günden güne artan hayat pahalılığı vatandaşın temel ihtiyaçlarına ulaşmasını her geçen gün daha da zora sokmaya devam ediyor.

Isınmak için tercih edilen soba ve klima fiyatları bu yıl geçtiğimiz yıla oranla pahalılıktan nasibini aldı.

Havalar yavaş yavaş soğurken, vatandaş bu yıl yine oduna yöneldi. Son iki yıldır elektrikli soba satışlarının dibe vurduğunu ifade eden satıcılar, vatandaşın odun sobası ve şömineye yöneldiğini ifade etti.

ODUN FİYATLARI İKİ İLE DÖRT BİN TL ARASI

Alım gücünün düşmesi nedeniyle ısınma giderleri bu yıl ev ekonomisini daha da zora sokacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da odun satışlarında patlama yaşanması bekleniyor. Orman Dairesi’nde, şöminelik, kesilmiş ve hazırlanmış bir van odunun metreküpü 900 TL depo fiyatı oldu.

Bu yıl odun satış fiyatları 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Harup ve zeytin ağacı odunu 4 bin TL civarında satışa çıkarken, taşımacılığın yanında akaryakıt faktörleri de satış fiyatlarını etkileyecek gibi görünüyor.

ISINMA GİDERLERİ ENDİŞE YARATTI

Isınmak için tercih edilen soba ve klimalarda da fiyatların bu yıl geçtiğimiz yılın üzerinde olduğu belirtiliyor. 360 TL’den başlayan elektrikli soba fiyatları bin 500 TL’ye kadar çıkarken, tüp gazlı soba fiyatları ise bin 500 TL ile iki bin 500 TL arasında değişiyor. Uzun süreli kullanımıyla bilinen orijinal, gaz yağlı sobalar ise 9 bin TL’den başlayıp 12 bin TL arasında değişen fiyatlara tüketiciye ulaşıyor. Daha düşük kalitedeki gaz yağlı soba ücretleri ise bin TL’den başlayıp 3 bin TL’ye çıkıyor. Klima fiyatları ise 10 bin TL’den başlayıp 36 bin TL’ye kadar değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

