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“Yeni dönemde kalkınma, kırsaldan başlayacak”

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Başbakan, UBP Başkanı Üstel, Erenköy Karpaz bölgesinin Hamit Bakırcı önderliğinde hak ettiği hizmete kavuşacağını söyleyerek, yeni dönemde kalkınmanın kırsaldan başlayacağını vurguladı

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“Yeni dönemde kalkınma, kırsaldan başlayacak”
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Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Erenköy-Karpaz bölgesini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
UBP’nin Erenköy Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı ile birlikte ilk olarak Yeni Erenköy’e giden Üstel, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Soğuk geceye rağmen bölge sakinlerinin salonu doldurması dikkatlerden kaçmadı.
Başbakan, UBP Başkanı Üstel, “Böylesi soğuk bir kış gecesinde salonu dolduran sıcak yürekli insanlara teşekkür etmek isterim” diyerek söze başladı. Gördüğü coşkunun sandığa da yansıyacağının belli olduğunu söyleyen Üstel, Erenköy-Karpaz bölgesinde seçimi kazanacaklarından şüphesi olmadığını kaydetti.
Yerel yönetimler reformunu yaparak güçlü belediyeler yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Üstel, reform ile hiçbir belediyenin kapatılmadığını, belediyelerin birleştirilerek güç birliğine gidildiğini kaydetti. Çalışanların özlük haklarının yeni dönemde daha da geliştirileceğini, çünkü belediyelerin bu birleşmeyle birlikte gelirlerinin artacağını ifade eden Ünal Üstel, “Güçlü belediyeler ile sizleri güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz. Bölgenin kaderini değiştireceğiz. Artık kırsalda kalkınma dönemi başlayacak” ifadelerini kullandı.
Erenköy-Karpaz bölgesinde yerel yönetimin turizm potansiyelini harekete geçiremediğini özellikle Karpaz’daki yerel yönetim zihniyetinin gelişime kapalı olduğuna vurgu yapan Üstel, “Bölgenin hem doğasını koruyacak hem de yatırımların önünü açacak projelere sahip olan Hamit Bakırcı’nın bölgeyi güçlü geleceğe hazırlayacağına inanıyoruz. Hükümet olarak ortaya konulan projelerin arkasındayız. Bölgenin kalkınmasını sağlayacak bu projeler hayata geçecek, sizlere söz veriyoruz” diye konuştu.
Kırsaldan başlayacak kalkınmanın ülkeyi güçlü kılacağına vurgu yapan Üstel, “Anavatan Türkiyemizin destekleriyle güçlü KKTC’yi yaratacağız” dedi.
Hükümete reform ve icraat yapmak için geldiklerine vurgu yapan Ünal Üstel, “Yarım kalan hangi proje varsa bitirdik, ülkenin ihtiyaç duyduğu her hizmeti halka götüreceğiz. Biz bunun için hükümet olduk” diyerek, Erenköy Karpaz halkı için yeni dönemin hayırlı olacağını müjdeledi.
Gecede bir konuşma yapan UBP’nin Başkan adayı Hamit Bakırcı da, bölge insanın hizmete aç olduğunu söyleyerek, “Bölge insanımızın hak ettiği hizmeti vermek için aday oldum” ifadelerini kullandı.
 
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