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Sizi Allaha havale ediyoruz

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Pandemi Hastanesi hemşirelerinden Oğuz Köse, kahvaltısı için kendilerine verilen öğünü fotoğrafladı, “Konu yemek değil, mesleki onurumuzdur” yorumunu yaptı

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Sizi Allaha havale ediyoruz
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Pandemi Hastanesi hemşirelerinden Oğuz Köse, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi çalışanlarına ücretsiz yemek hizmetini kaldırılmasına yönelik kararını eleştirdi,  “Konu yemek değil, mesleki onurumuz” dedi.
Köse, “Yemek alacak paramız da onurumuz da, haysiyetimiz de var” şeklinde konuşarak, sabah kahvaltısı için kendilerine verilen öğünü fotoğrafladı,  sosyal medya hesabından da paylaştı.
Köse’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Allaha havale ediyoruz!!!
Konu yemek değil. Konu mesleki onurumuz, elhamdülillah yemek alacak paramızda var onurumuz da, haysiyetimiz de. Verdik diye övünülen sabah kahvaltısı bu!!!
Hasta yoğunluğundan birçok zaman bizim yemek yemeye fırsatımız olmuyor, sabah kahvaltısını öğlen, öğlen yemeğini gece yiyebiliyoruz. Ve saat 11… Ben 5 dakika fırsat buldum ayak ustu kahvaltımı yapıp hastalarıma dönmek zorundayım. Karantinada servislerinde fedakarca, korkusuzca günde 17 18 saat çalışan ekibi "kahramanları" bir kap yemek için kavga çıkaran kişiler olarak halka lanse edenleri allaha havale ediyorum..”
 
 
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