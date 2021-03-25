Önümüzdeki hafta aşı gelebilir

Bakan Üstel, TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını, önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceğini açıkladı



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, aşı temini konusunda devletten devlete bir alım olabileceğini bildiklerini ancak bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın önceliğinde destek olma konusunda hazır olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, sektörlerin istek ve bilgilerine yer vererek bir açılma sürecine gidildiğini, pandemi sürecinde hem devletin hem de sektörlerin kaynak sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti.

Covid- 19 ile mücadelede DSÖ ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı öngörüleri ile ilerlediklerini belirten Bakan Üstel, PCR test sayıları ve PCR merkezlerini çoğalttıklarını kaydetti.

Bakan Üstel, açılım sürecinde başta halkın sağlığını korumak ve ekonomik canlanmanın devamı için denetimin büyük önem taşıdığını, bu noktada özel sektör, kurum ve kuruluşların destek vermesiyle ciddi bir denetim mekanizmasının oluşabileceğini vurguladı.

Bakan Üstel, aşı uygulaması konusunda adaletli bir yapının olması, her şeyin kayıt altında tutulması, randevuların önceden alınabilmesi konusunda Aşı Bilgi Sistemini hayata geçirdiklerini söyledi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından temin edilecek aşılarla başta kronik hastalar olmak üzere aşı uygulamasının devam edeceğini kaydeden Bakan Üstel, TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını, önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceğini açıkladı.

