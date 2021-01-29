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Siyaset yapma zamanı değil

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HP Genel Başkanı Özersay, her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı

Siyaset yapma zamanı değil
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay dün mecliste yaptığı konuşmada, siyaset yapma zamanı olmadığını belirterek, salgın ilk patlak verdiğinde de bunu dile getirdiklerini, şimdi de yinelediklerini söyledi.  
Soğukkanlı olmak, ancak bilinçli bir şekilde hareket etmek gerektiğini ifade eden Özersay, HP olarak her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti. Öneri ve istişareye hazır olduklarını vurgulayan Özersay, toplumsal bir uzlaşı anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini, bu anlayışla istişareye hazır olduklarını vurguladı.
Özersay, ekonomi ile ilgili sıkıntılar yaşandığını, yarın da yaşanacağının aşikar olduğunu, bir kaynak bulmak ihtiyacı olduğunu ve bir an önce TC ile istişare edilmesi gerektiğini ifade ederek, reel ve özel sektörün desteklenmesi için bir formül bulunması gerektiğini kaydetti.
 
 
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