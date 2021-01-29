banner583
banner590
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
13 0
"İki devletli, eşit egemenliğe dayalı bir çözümün argümanını ortaya koyacağız"
28 0
 
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
21 0
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
23 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
23 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
29 0
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
2.7B 0
banner529
banner570

Arıklı, bu ülkeye en fazla zarar veren kişidir

banner476

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Bakan Arıklı’nın tüm yaşananların sorumlusu olduğunu ifade ederek, “Arıklı, bu hükümetin en zayıf halkasıdır ve bu ülkeye en fazla zarar veren kişidir” dedi

Arıklı, bu ülkeye en fazla zarar veren kişidir
banner601
 
 
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak, açıklamalarda bulundu.
Manavoğlu, ülkede artan yerel vakalar nedeniyle ‘tam kapanmanın’ gündeme gelmesiyle birlikte, değerlendirmelerde bulunarak, koordinasyon noktasında, Başbakan Ersan Saner’in Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye yardımcı olması gerektiğini ifade etti.
 “En büyük sorumlusu, Erhan Arıklı’dır” diyen Manavoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘popülizm’ yaptığını savunarak, “Kapasite dolana kadar 'kapanma yok' dedi, 200’müş bu rakam... 5 tane doktorun var, 200 taneye mi bakacaklar? Nereye bakacaklar? Hastanedeki Koronavirüs hastalarına mı bakacaklar yoksa normal hastalarına mı bakacaklar?” dedi.
HP’li vekil Manavoğlu, şunları söyledi:
“Arıklı, kendini dünyanın en akıllısı zannediyor... Bu şekilde popülizm yapan, bu ülkeyi bu hale getiren o. Sebep olan kişilerden biri o. Büyük olasılıkla aklı başka yerde. Erhan Bey bu hükümetin en zayıf halkasıdır ve bu ülkeye en fazla zarar veren kişidir. Kendisi ekonomi bakanı olarak, kapandığımız takdirde üzerine büyük bir yük düşeceği için kapanmaması noktasında baskı yaptı. Kolaya kaçtı…”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.