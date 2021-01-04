Sivil Savunma kurtardı

Dün saat 16.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 101 Acil hattına gelen ihbar üzerine, Girne İlçesi sınırları içinde bulunan Taşkent Piknik Alanının kuzeyindeki kayalık bölgede, uçurumda mahsur kalan 48 yaşındaki erkek şahıs bulunduğu bölgeden Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
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