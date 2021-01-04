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Sivil Savunma kurtardı

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Taşkent Piknik Alanı’nın kuzeyindeki uçurumda mahsur kalan bir kişiyi Sivil Savunma ekipleri kurtardı

Sivil Savunma kurtardı
Dün saat 16.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 101 Acil hattına gelen ihbar üzerine, Girne İlçesi sınırları içinde bulunan Taşkent Piknik Alanının kuzeyindeki kayalık bölgede, uçurumda mahsur kalan 48 yaşındaki erkek şahıs bulunduğu bölgeden Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
 
 
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