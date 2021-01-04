Polisleri bile şaşırttı

Girne’de devriye gezen polisler, sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden elinde şarap şişesiyle kaldırımda yürüyen bir kadına rastladı. Elindeki şarabı polislere de ikram eden ve sarhoş haliyle polisleri de şaşırtan kadın, apar topar karakola götürüldü

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yılbaşı akşamından beri 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlalden önceki gece de 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Önceki gece polisin ülke genelindeki denetimlerinde, 7 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.Öte yandan Girne’de önceki gece sokağa çıkma yasağına karşı yapılan denetimlerde sarhoş bir kadın, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. HALKIN SESİ ekibi de bu anları fotoğrafladı.Girne polisi, saat 23.00 sıralarında çarşı içinde devriye yaptığı esnada, elinde şarap şişesiyle kaldırımda yürüyen bir kadına rastladı.Sokağa çıkma yasağına aldırmadan çarşıda gezen ve yürürken şarap içtiği fark edilen kadın, karşısında polisleri görünce hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istedi.Polisler tarafından kimlik göstermesi istenen kadın, elindeki şarabı polislere de ikram etmek istedi. Sarhoş haliyle polisleri de hayli şaşırtan kadın, apar topar Girne polisine götürüldü.Girne çarşısı saat 23.00. Elinde şarapla yürüyen kadın böyle görüntülendi