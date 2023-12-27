Afetlere karşı işbirliği için imzalar atıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği arasında afet ve acil durumlarda iş birliği yapmak amacıyla protokol imzalandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) arasında ortak faaliyetler ile afet ve acil durumlarda iş birliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel’in de bulunduğu imza töreninde, protokole Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) Başkanı Deniz Erdağ imza koydu.

Protokol, İmza töreninde konuşan DAAK Başkanı Deniz Erdağ, 6 Şubat asrın felaketinden sonra bir araya gelen gönüllüler olduklarına dikkat çekerek, depremin ardından 28 Şubat’ta DAAK’ı kurduklarını anlattı.

Erdağ, derneklerinin kurulduğu günden bu yana Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’yla iş birliği içinde eğitimlerini tamamlayarak KKTC’de olabilecek bir doğal afet için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Dernekleri kurulduğundan bu yana birtakım çalışmalar yaptıklarını, bunlardan en önemlisinin de depremlerde kullanılan hassas dinleme cihazının temini olduğunu ifade eden Erdağ, bu cihazın siparişinin verildiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatının Başkanı Atilla Karaca da konuşmasında, bir doğal afetin üstesinden tek başına devletin gelmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

ve KKTC’de örnek seviyede dernekler olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de, gönüllülük esasına göre kurulan derneğe ve ekibe teşekkür etti.

Protokol; SSTB ve DAAK arasında iş birliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi, olağanüstü durum, savaş ile afet ve acil durumlar oluşmadan önce iş birliği alanlarının saptanıp geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması, afet ve acil durumlarda ise ulusal ve uluslararası alanlarda insani yardım faaliyetlerinin iş birliği içerisinde icrasında birbirine yardımcı olmayı amaçlıyor.



