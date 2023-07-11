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“Sırp canileri asla unutmayacağız”

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Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, “Ne Bosna şehitlerimizi ne de onları katleden Sırp canileri asla unutmayacağız.” dedi

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“Sırp canileri asla unutmayacağız”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 11 Temmuz 1995’te Bosna’da Srebrenitsa’da üstelik Birleşmiş Milletlerin “güvenli” ilan ettiği bölgeye sığınmış silahsız, çaresiz 8 binden fazla Boşnak Müslümanın, dünyanın gözü önünde katledildiğini belirtti.
Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Töre, Birleşmiş Milletler'de barış gücü olarak görevli 600 Hollandalı asker ve komutanın, kendilerine sığınan binlerce çaresiz, silahsız sivili korumayıp Sırp katillere teslim ettiğini bildirdi.
 “Medeni dediğimiz Avrupa’da gerçekleşen bu elim hadisenin adı soykırımdır” ifadelerini kullanan Töre, geçmiş süreçlerden beri takınmış olduğu tavırlarla güvenilirliği sürekli sorgulanan Avrupa’da bugün hâlâ Müslüman karşıtlığı konusunda nahoş gelişmeler yaşandığını ifade etti.
Töre mesajında şunları kaydetti:
“Avrupa’nın önemli ülkelerinde, dinimiz İslam’a ve kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan provokasyonlar devam etmektedir. 
Dileğimiz Avrupa’da ve bütün dünyada hoşgörü ve sağduyunun her daim hâkim olmasıdır. 
Srebrenitsa katliamında şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.  İnsanlık tarihinin yüz karası olan bu elim hadisenin yıl dönümünde ne Bosna şehitlerimizi ne de onları katleden Sırp canileri asla unutmayacağız.”
 
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