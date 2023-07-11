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RMMO ile ABD arasında ortak tatbikat

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ABD özel kuvvetleri, Rum ordusuna 1 ay boyunca atış talimi ve keskin nişancı eğitimi verdi

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RMMO ile ABD arasında ortak tatbikat
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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ABD ordusu özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ta “Guardian-2023” isimi bir ay süren bir eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, RMMO özel kuvvetleri ile ABD özel kuvvelerinin, 1 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında bir ay süren bir eğitim tatbikatı yaptığını yazdı.
Gazete, özel operasyonların planlanması, icraatı ve bilişim desteği sağlanmasını içeren “Guardian-2023” isimli eğitim tatbikat çerçevesinde atış talimleri, keskin nişancı eğitimi ve yerleşim yerlerinde savaşma eğitimi gibi alanlarda eğitim yapıldığını aktardı.
Söz konusu tatbikatın, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki savunma işbirliği programı çerçevesinde yapıldığını vurgulayan gazete, tatbikatı izleyen RMMO Komutanı Dimokrtios Zervakis’in ise konuya ilişkin açıklamasında, “işbirliği düzeyinin geliştirilmesi için ortak yapılan tatbikatların önemine dikkat çektiğini” yazdı.
 
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