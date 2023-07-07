Sınıf öğretmenliği birincisi Önderol oldu

Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı’nda Sınıf Öğretmenliği Birincisi Cemaliye Önderol oldu.
Önderol’un bu başarısı, ailesi ve sevenlerini gururlandırdı.
AÖA’nın önceki gece gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Cemaliye Önderol’e başarı belgesi ve plaket takdim edildi.
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