Sınıf öğretmenliği birincisi Önderol oldu

Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı’nda Sınıf Öğretmenliği Birincisi Cemaliye Önderol oldu.Önderol’un bu başarısı, ailesi ve sevenlerini gururlandırdı.AÖA’nın önceki gece gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Cemaliye Önderol’e başarı belgesi ve plaket takdim edildi.