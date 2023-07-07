“Soruşturma bilerek ilerletilmiyor”

Gazeteci-yazar Kutlu Adalı, 27’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törende yapılan konuşmalarda Adalı cinayeti soruşturmasının bilerek ilerletilmediği vurgulandı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996'da katledilen YENİDÜZEN gazetesi yazarı- araştırmacı Kutlu Adalı, 27’nci ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı. Gazeteci ve yazar Kutlu Adalı anısına, Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN gazetesi tarafından düzenlenen anma töreni, Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Törende, Yenidüzen adına konuşan Yenidüzen gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, Kutlu Adalı’nın 27 yıl önce kurşunlanarak öldürüldüğünü, sıkılan kurşunların Adalı’nın bedenine değil; barışa, demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere sıkıldığını vurguladı. Cinayetin üzerinden çok zaman geçtiğini, çok sözler söylendiğini belirten Özdağ, içinde bulunduğumuz dönemi diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin, bundan 2 yıl önce cinayete dair bazı itirafların ortaya çıkmış olması olduğunu belirtti. Özdağ, “Bazı isimler verildi, bazı tarihlerden bahsedildi ve aslında bildiğimiz isimler kendilerini gün yüzüne çıkarttı. Hepimiz cinayet soruşturmasının sonuçlandırılacağı umuduna kapıldık. Ama gördük ki dönemin Polis Genel Müdürleri, sıradan bir yurttaş gibi bu itirafları izlediler, dinlediler, hiçbir şey yapmadılar” şeklinde konuştu.

Soruşturmanın bilerek ilerletilmediğini vurgulayan Özdağ, “Kıbrıslı Türklerin güvenliklerini sağlamakla görevlendirilen bu kurum, geçtiğimiz akşam kuruluş yıldönümünü kutladı. Kuruluş yıldönümleri kutlu olmasın! Eğer bir kentin göbeğinde bir gazeteci toprağa düşürülüyorsa, polisin kuruluş yıldönümü kutlamaya hakkı yoktur” dedi.

Özdağ, soruşturmanın biran önce sonuçlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sadece 2 yıl önce YENİDÜZEN’de yaptığımız röportajlar, itiraflar bile soruşturmayı aydınlatmak için yeterlidir” diyerek, “Bu cinayet eli kanlı faşist devlet çeteleri tarafından işlenmiştir. Eğer soruşturmayı ilerletmek istiyorlarsa, deliller ortadadır, bunu sonuçlandırmak çok kolaydır” şeklinde konuştu.

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ise her yıl yapılan anma törenine son zamanlarda daha da ihtiyaç duyulduğunu, çünkü Adalı’nın bugünleri gören yazılarında bahsettiği gibi ülkede gazetecilere ve topluma yönelik baskı rejiminin ve tehditlerin arttığını belirtti. Kişmir, “Bu baskı rejimi sadece gazetecilere yönelik değil, topluma yönelik de artması, istemediğimiz yapıların ülkeye dayatılması, laikliğimizin ayaklarına altına alınmaya çalışılması, demokrasimizin katledilmesi gibi olayların artarak devam etmesi, 6 Temmuz’u daha da sağlam şekilde anmamız gerçeğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ise Adalı’nın öldürüldüğü gün, henüz 1 buçuk yıllık bir gazeteci olduğuna işaret ederek, “Polis seslerini takip edip, gittiğimiz haberin gazeteci cinayeti olduğunu öğrendik. Ertesi günlerde Girne caddesini inleten seslerle yapılan mitinglerde görüldü ki Kutlu Adalı ölmemiştir. Adalılar ölmez” şeklinde konuştu.

Akkor, “Çok yönlü bir aydın olan cinayetin failleri vicdanlarda hüküm giymiştir ama önemli olan yargının da tecelli etmesidir. Bu konudaki ısrarımızı korumamız gerek. Soruşturmalar adaletli şekilde yapılmalı, failler cezalarını çekmeli” dedi.

