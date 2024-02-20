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Sınıf arkadaşları, Savaş’ı unutmadı

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Sınıf arkadaşları, Savaş’ı unutmadı
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Sınıf arkadaşları, Güzelyurt - Lefke eski anayolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal'ı unutmadı.
Sınıf arkadaşları, Savaş Erdem Soybal için sınıfta bulunan panoya anı fotoğraflarıyla birlikte "Kalbimizdesin" yazısı astı.
 
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