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Aracında tabanca ve mermilerle yakalandı!

Mardinli Engin Ablay’ın aracında polis tarafından yapılan operasyonda, iki tabanca ve 53 adet canlı mermi bulundu

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Aracında tabanca ve mermilerle yakalandı!
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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından önceki gece saat 21.30 sıralarında, Haspolat’ta yapılan operasyonda, kullanımındaki araçta iki tabanca ve 53 canlı mermi bulunan 37 yaşındaki Mardinli Engin Ablay tutuklandı. Engin Ablay dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 18 Şubat 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Haspolat'ta aynı yerde sakin Engin Ablay'ın tasarrufunda kanunsuz ateşli silah olan 2 adet Glock marka tabanca ile kanunsuz patlayıcı madde olan 53 adet muhtelif ebatlarda canlı mermiler ile birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi.
Polis memuru, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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