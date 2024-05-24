Şimşek, gökyüzünde Türkiye haritası oluşturdu

Kayseri'de gökyüzünde oluşan şimşek, Türkiye haritasına benzer şekil oluştururken, o anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Kentte çakan şimşekler, geceyi aydınlatıyor.

Çakan şimşeklerden bir tanesi, gökyüzünde Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı. O anlar, bit vatandaş tarafından çekildi.

Çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya anlık olarak yansıdı.