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Tedbirsizlik kül etti

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Tedbirsizlik kül etti
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İzinsiz ve tedbirsiz ateş yakarak zarara neden olan M.Y.(E-40) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.15 sıralarında Boğaziçi’nde, M.Y.(E-40), ağılı yanındaki arazide bulunan eski balya, moloz ve çöpleri temizlik maksadıyla yetkili makamdan izinsiz ve gerekli emniyet tedbirleri almadan yaktı. Rüzgarın etkisiyle ateşin kontrolden çıkarak başka araziye sirayet etmesi sonucu devlete ait 400 dönümlük arazi içerisindeki  kuru otlar ile muhtelif harnup ağaçları, Doğuş Sofu’ya ait tarla içerisindeki 40 adet rulo balya, yaklaşık 15 dönüm biçilmemiş buğday ve 100 dönüm anız, Mustafa Başlar’a ait 10 dönüm biçilmemiş arpa, Doğuş Uzan’a ait evi çevreleyen 60 metre uzunluğunda servi çitler, 3 adet narenciye, iki adet erik, 1 zeytin ve 2 nar adet ağacı ile 60 metre damlama sulama hortumu zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise M.Y.(E-40) tutuklandı.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU
Sivil Savunma ekipleri bugün saat 10:00 sularında çıkan yangına paydaş kurumlar ile birlikte müdahalede bulundu.
Sınırüstü Bölgesinde makilik ve harnup ağaçlarının da bulunduğu  tarım alanda meydana gelen yangına, Sivil Savunma ekipleri, 20 personel, iki arazöz, bir su tankeri, üç yangına ilk müdahale aracı ve 3 komuta aracı olmak üzere toplam 9 araçla müdahalede bulundu.
Yangın kontrol altına alınmış, ekipler şu anda soğutma çalışmaları yapmaktadır.
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