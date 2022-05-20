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“Sıkıntılı günleri aşacağız”

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“Sıkıntılı günleri aşacağız”
 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm dünyanın çok ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu ve KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ifade etti, “En büyük hedefimiz, Anavatanımızın da desteğiyle en kısa zamanda bu sıkıntılardan kurtulmaktır” dedi.
“Bu sıkıntılı günleri çok çalışarak, yerinde ve doğru kararlar üreterek aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gençlerimize güçlü bir ülke emanet edeceğiz” diye devam eden Bakan Amcaoğlu, gençliğe de seslendi; yaşanan olumsuzluklar ve sıkıntılar nedeniyle, umutlarını asla kaybetmemelerini, KKTC’den vazgeçmemelerini ve devletlerine güvenmelerini istedi.
 
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