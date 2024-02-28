Sigortalar sistemine 26 eczane kaydoldu

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar sistemine yeniden kaydolan toplam eczane sayısının 26 olduğunu açıkladı

Mecliste dün CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun ısrarlı soruları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar sistemine yeniden kaydolan Kıbrıs’ın kuzeyi genelindeki toplam eczane sayısının “26” olduğunu açıkladı.

Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geçen hafta bir günde düzenlenen reçete sayısının 808, eczanede kullanılan reçete sayısının ise 614 olduğunu aktardı.

“Bakanlığın eczacıları ve sigortalıları mağdur ettiği” eleştirisini “Mahkemelerin güvenilirliğini sorgulama” olarak değerlendiren Gardiyanoğlu, polisin konuyla ilgili soruşturması ışığında davaların görüldüğünü belirtti.

Çalışma izinleriyle ilgili sahteleme olduğunu da doğrulayan Gardiyanoğlu, sistemden bunları tespit ederek, polise teslim ettiklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun da yerinden “kaç eczacının sisteme girdiğini ve ne kadar ödeme yapıldığı” sorularını yinelemesi üzerine ise Gardiyanoğlu, 26’ya yakın eczanenin sözleşmeyi imzaladığını söyledi, “31 Mart'a kadar bu sayının artacağına” inanç belirtti.

