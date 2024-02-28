CTP Milletvekili Özuslu, emekli generalin sigara kaçakçılığından tutuklandığını belirterek bunu, Havalimanında ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi

Meclis Genel Kurulunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümet var mı, varsa ne iş yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

“Ortada bir hükümet var mı?” sorusuna yanıt arayacağını ifade eden Özuslu, Türkiye’de bazı billboardlarda ‘KKTC’de yeni bir kent oluşturulacağına ve 6 olan kent sayısının 7’ye çıkacağına ilişkin reklamlar yapıldığını söyledi.

Bu reklamların Havaalanı yanında 30 bin kişilik bir yaşam alanı kurulacağı yönünde olduğunu belirten Özuslu, bölgenin Fasıl 96’ya tabi olduğunu için Şehir Planlamanın konuya müdahale edemeyeceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bir açıklamasına değinen Özuslu, toprağın el değişmesine ilişkin uyarılarda bulunduklarını, söz konusu bölgenin Değirmenlik beldesi sınırları içinde olduğunu, nüfusun 20 bin civarında olduğunu ve reklam verenlerin ise “30 bin kişilik yeni yaşam alanı yapıyoruz” dediğini belirtti.

Sami Özuslu, Ersin Tatar’a "Türkiye televizyonlarında İsraillilere mülk satışı konusunda popülizm yapma" eleştirisinde bulundu.

Özuslu, “Sahte reçete” konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na “son 6 ayda sigortalıların eczanelerden aldığı ilaç sayısını, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ne kadar ödeme yaptığını ve kaç eczacının sisteme girdiğini" sordu. Özuslu, muhaceret izni ve kimlik kartı sahtelemesi yapıldığı yönünde duyum aldıklarını aktardı.

Emekli bir generalin Havalimanı VIP salonundan çıkmasına rağmen Ankara’da sigara kaçakçılığından tutuklandığını da belirten Özuslu, bunu, Havalimanında ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunun göstergesi olarak değerlendirdiğini belirtti. Bu konuda izahat istediğini kaydeden Özuslu, “VIP salonunun istismar edildiğini mi anlayalım?” diye sordu. Özuslu, “Acaba başka kimler neler kaçırıyor? T&T, sözünü ettiği 150 sivil güvenlik görevlisinin kaçını istihdam etti?” sorularını da yöneltti.

