Sigaraya zam

Tüm tütün ve tütün ürünlerine önceki geceden itibaren olmak üzere zam geldi.
Zamla birlikte tütün ürünlerinin fiyatlarına 5 TL, elektronik sigara ürünleri Heets, Fiit ve Terea fiyatlarında da ortalama 5 TL'lik artış yapıldı.
Tütün ve tütün ürünleri dünden itibaren zamlı satılmaya başlandı.
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