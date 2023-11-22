Sigaraya zam

Tütün ve elektronik sigara ürünlerinin fiyatlarına 5 TL artış yapıldı

Tüm tütün ve tütün ürünlerine önceki geceden itibaren olmak üzere zam geldi.

Zamla birlikte tütün ürünlerinin fiyatlarına 5 TL, elektronik sigara ürünleri Heets, Fiit ve Terea fiyatlarında da ortalama 5 TL'lik artış yapıldı.

Tütün ve tütün ürünleri dünden itibaren zamlı satılmaya başlandı.

