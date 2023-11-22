İsrail ile Hamas ateşkes ve rehine takasında anlaştı!

NETANYAHU HÜKÜMETİNDEN ONAY ÇIKTI

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı. Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin ardından yaptığı açıklamada, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını söyledi.İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.

"ABD BAŞKANI BIDEN YARDIM ETTİ"

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım ettiğini anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

KATAR: '24 SAAT İÇİNDE DUYURULACAK'

Katar yönetimi ise "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı.

İSRAİL - HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.