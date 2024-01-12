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Sigaraya bir zam daha

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Sigaraya bir zam daha
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Ülkemizde zam furyası devam ediyor. Philip Morris sigara ürünlerinin tümüne 2 TL’lik zam yapıldı. 54 TL tüketiciye ulaşan sigara 2 TL’lik zam ile 56 TL’den satışta olacak.
 
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