Denner ile Topcu Alassa’ya tırmanacak

Ülkemizin şampiyon tırmanma yarışları pilotu Deniz Denner ve co-pilotu Ömer Topcu, 12 Mayıs 2024 Pazar günü güneyde yapılacak “Alassa Hillclimb” yarışına katılıyor

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Otomobil Federasyonu’nun organizasyonu ile sezonun ilk tırmanma yarışı yapılıyor. 12 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yarış, Limasol’a bağlı Alassa köyünde yapılacak. “Alassa Hillclimb” adıyla yapılacak yarışa 24 ekip katılacak.Ülkemizin şampiyon ekiplerinden Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi de özel olarak hazırlanmış Mitsubishi Lancer EVO VI araçlarıyla yarışa katılacaklar. RCE2 sınıfında yarışacak ekibimizin sınıfında toplam 8 ekip bulunuyor. Sınıfının açık ara favorisi, yarışın da önemli favorilerinden olan Denner podyum kovalayacak.