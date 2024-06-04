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Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu ödülleri yarın veriliyor

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Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu ödülleri yarın veriliyor
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Çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, mayıs ayı boyunca her cumartesi günü farklı ilçelerde düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” ödül töreni, yarın saat 18.00’de Girne Antik Liman’da gerçekleştiriliyor.
Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı, Çevre Koruma Dairesi ve Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinlik, mayıs ayı boyunca her cumartesi günü Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt-Lefke bölgelerinde gerçekleştirildi.
Etkinliklerde, “en fazla çöp toplayan” birinci ve ikinci ekip, “en fazla geri dönüştürülebilen çöp toplayan” ve “en fazla cam toplayan” ekiplere yarın Girne Antik Liman’daki törende, ödülleri verilecek.
 
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