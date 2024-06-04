Hentbol Erkeklerde yeni şampiyon UKÜ

Son yıllarda lige ve kupalara şampiyonlukları ile damga vuran Gençlik Gücü’nü mağlup eden UKÜ 2023-2024 sezonunu Büyük Erkekler Ligi şampiyonu oldu

Hentbol kadınlarda UKÜ’nün şampiyonluğundan sonra, erkeklerde de dün akşam şampiyon belli oldu.Final serisinde üçüncü karşılaşmada müthiş bir mücadelenin ardından UKÜ 7 metre atışlarından rakibi Gençlik Gücü’nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Son yıllarda lige ve kupalara şampiyonlukları ile damga vuran Gençlik Gücü’nü mağlup eden UKÜ 2023-2024 sezonunu erkeklerde şampiyonlukla noktalamış oldu.NEFES KESEN MÜCADELEAtatürk Spor Salonu’nda nefes kesen mücadelede erkekler finali üçüncü karşılaşmasında GG ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresi 16-14 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede normal süre 27-27 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde yine müthiş çekişmeye sahne olan final mücadelesinde uzatma bölümü de 32-32 eşitlikle tamamlanınca 7 metre atışlarına geçildi. 7 metre atışlarında rakibine üstünlük kuran UKÜ karşılaşmayı 35-34 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.Bu sonuçla birlikte uzun zamandır lige adeta ambargo koyan GG takımı aldığı sonuçla birlikte sezonu ikinci tamamlamış oldu.