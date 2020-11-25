Şiddete karşı yürüyüş günü

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü nedeniyle bugün Lefkoşa’da Kumsal Park’tan Meclis’e yürüyüş yapılacak



Baraka Kültür Merkezi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, “Bundan 60 yıl önce dünyanın uzak bir ülkesinde bir ailenin üç kızı birden faşistlerce acımasızca tecavüz edilip, katledildi” diyen Baraka Kültür Merkezi yetkilisi İlke Olgun, “Bu cümle sanki çok uzun yıllar önce yaşanmış ve tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir hikâye gibi duyulsa da aslında kadınların yaşıyor olduğu şiddet yüz yıllar önce başlamış ve ne yazık ki bugün de hâlâ devam etmekte. Şiddeti uygulayanlar aynı insanlar olmasa da şiddeti meşru gören zihniyet aynı” ifadelerini kullandı.

“Kadına yönelik şiddet, kontrol edilemeyen öfke sonucu ortaya çıkan bir şiddet türü olmadığı gibi kişisel bir mesele olmanın da çok ötesindedir” diyen Olgun, bunun temelinde güç ve çıkar ilişkilerinin yattığı cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı, erkek egemen zihniyetten doğan toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

Olgun, “Kararlılığımızı ve örgütlülüğümüzü pekiştirmek, şiddet görüp sindirilmiş tüm kız kardeşlerimize ilham olabilmek, bizi yok sayan, itaat ve biat etmeye zorlayan herkese dayanışmamızı ve gücümüzü göstermek adına yarın (bugün) saat 18:00’da Kumsal Park’ta buluşacağız” dedi.

GÜZELYURT

Öte yandan Güzelyurt’ta da bugün “Hiç bir şiddet karanlıkta kalmayacak” sloganıyla kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor.

Güzelyurt 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yürüyüş saat 17.30'da Güzelyurt Terminali’nde başlayıp, Güzelyurt Kapalı Pazarı’nda sona erecek.

Yürüyüşü, GÜSDEP( AKDER, AVSAD, Dördüncü Duvar, GASAD, SEÇDER, GÜSAD, KAYDER), GÜKAD, ODTÜ Kampüs-Sen, ODTÜ SDT ve Bağımsızlık Yolu organize ediyor.



