CTP’den teknokrat kabine önerisi

Hükümeti kurma görevini alan CTP lideri Erhürman’ın ilk durağı UBP oldu. Erhürman, seçim hükümeti çerçevesinde geniş tabanlı teknokratların da içinde olduğu bir kabine önerisi yaptıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk ziyaretini 12.00’de Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yaptı.UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki heyetlerin görüşmesi 50 dakika sürdü.CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede bakanlık pazarlığı gibi konuların görüşülmediğini ülkenin genel durumunun ele alındığını söyledi.Kendilerinin bir seçim hükümeti önerisiyle geldiklerini, anayasaya göre haziran ayında ara seçim yapılması gerekeceğini ya da ara seçim pas geçilirse sonbahar sonu ilkbahar başı 2022’de seçime gidilmesi gerekeceğini anlatan Erhürman, dolayısıyla hangi hükümet modeli sözkonusu olursa olsun bir erken seçim hükümetinin gündemde olacağıyla ilgili görüşlerini paylaştıklarını belirtti.Erhürman, ülkenin mali durumunu da konuştuklarını, önümüzdeki dönemin hem mali hem de pandemi açısından sıkıntılı olacağını bu nedenle de tüm partilerin sorumluluk alması gerektiğini düşündüklerini söyleyerek, “Biz ilkeler manzumesi hazırladık bunu paylaştık bunları bugün ve yarın görüşeceğimiz arkadaşlarlada paylaşacağız” dedi.İlkeler manzumesi konusunda ilk adımda UBP ile aralarında çok da ayrışma olmadığını gördüklerini ifade eden Erhürman, “Biz mümkün olduğunca geniş tabanlı teknotratların da içinde olduğu bir kabine önerisi yaptık” dedi.Erhürman, bunun sebebinin önlerinde her şartta bir seçim olacağı ve bakanlık yapacak kişileri zorlu bir görevin beklemesi nedeniyle seçim heyecanıyla hareket etmeyecek bakanlar belirleme ihtiyacı duyduklarını belirtti. Erhürman, “Teknotratlar daha iyi yapar anlayışıyla değil yoğun işleri seçim gailesi çekmeyecek birileri üstlensin diye” dedi.UBP Başkan Vekili Ersan Saner de, hükümeti kurmakla görevlendirildikleri zaman ilk ziyareti CTP’ye yaptıklarını ve Kıbrıs konusundaki hassasiyetleri başta olmak üzere icraat veya erken seçim hükümeti kurulabileceği yönünde görüşlerini ilettiklerini anımsattı.Saner, UBP olarak ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve halkın beklentisinin de bu olduğunu bildiklerini belirterek, bütçe başta olmak üzere hükümetin bir an önce kurularak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.Saner, Erhürman ve ekibinin görüşlerini dinlediklerini ve ortak paydada buluşabilecek değerleri belirlediklerini kaydederek, “Ancak parlamentoda en çok sandalyeye sahip UBP’nin de bu önerileri kendi organlarında değerlendirmesi lazım” dedi.Saner, CTP ile yeniden görüşebileceklerini belirterek, acilen hükümete ihtiyaç olduğunu UBP’nin bu doğrultuda her zaman herkesle temasa hazır olduğunu vurguladı.