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Sıcaklarda dışarıda çalışmak yasaklandı

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6-9 Haziran tarihleri ve 12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılması yasaklandı

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Sıcaklarda dışarıda çalışmak yasaklandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürekli olarak dışarda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla 6-9 Haziran tarihleri ve 12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurarak, İş Sağlığı Güvenliği Yasa ve Tüzükleri kapsamında yükselen hava sıcaklığı altında dışarıda çalışma tehlikesinin dikkate alındığı belirtildi.
Buna göre, 6 - 9 Haziran tarihleri arasında sürekli olarak dışarda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla “22/1992 Sayılı İş Yasasının 36. Maddesi”nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, saat 12.00 ile 16.00 arasında dışarıda, açıkta, güneş altında çalışma yapılmasını yasaklayan bakanlık, şunları kaydetti:
“Meskun mahal dışında yapılacak olan tarım ve inşaat sektörü için işe başlama saatleri, işverenler tarafından belirlenebilir, erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir.”
 
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