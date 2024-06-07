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27 sığınmacının durumu endişe yaratıyor

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Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan ve ara bölgede mahsur kalan 27 sığınmacı, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle zor durumda

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27 sığınmacının durumu endişe yaratıyor
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Ara bölgede mahsur kalan ve aralarında Suriye, İran, Afganistan, Sudan ve Kamerunlu kişilerin de olduğu 27 sığınmacı için koşulların zor olduğu belirtildi.
UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique yaptığı yazılı açıklamada Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan ve ara bölgede mahsur kalan 27 sığınmacının sağlığı ve refahı konusunda yoğun endişe duyduklarını ifade etti.
Siddique, sığınmacılar arasında, elverişsiz koşullarla karşı karşıya kalan birçok kadın ve çocuğun da bulunduğuna dikkati çekerek bu kişilerin hakim olan yüksek hava sıcaklığı nedeniyle de zor durumda olduğunu belirtti.
UNFICYP’in, gıda, su, barınma ve sağlık yardımının da dahil olduğu,  hemen insani yardım sağlanması konusunda hassas kişiler için  BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sıkı iş birliği içerisinde olduğunu belirten Siddique, bu kişilerin uluslararası hukukun öngördüğü siyasi sığınma prosedürlerine erişmesi gerektiğini de ifade etti.
Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise önceki gün katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada sığınmacıların Kuzey’e varmak için Türkiye güzergahını kullandıklarını kabul ettiğini, bunun da Ankara’nın Brüksel’e yönelik yükümlülükleri açısından Avrupalı yetkililere çağrışım yapması gereken bir durum olduğunu belirtti. Letimbiotis, 27 sığınmacının ara bölgede bulunduğunu, gerekli olması veya talep edilmesi durumunda herhangi bir insani yardımın yapılabilmesi için BM Barış Gücü ile sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.
 
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