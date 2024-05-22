“Genç Kalemler Projesi”nin ödülleri verildi

‘Kelimelerle değişim başlat, zorbalığa karşı güç senin elinde’ sloganıyla liseler arasında düzenlenen ‘Genç Kalemler’ isimli kompozisyon yarışmasının ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kuzey Kıbrıs Turkcell, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Girne Vatan Lions ile Mağusa Kale Lions Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen liseler arası kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleşti, kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.Gazimağusa merkez bölgesindeki okullarda öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın ödül töreninin açılış konuşmalarını, Toplumsal Gelişim Hareketi Kurucu Genel Koordinatörü Enes Obuz, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Harbiye Şenyüz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Seray Gürün gerçekleştirdi.Gazimağusa’da Palm Beach Otel’de gerçekleşen ödül törenindeki konuşmalarda yarışmanın konusu olan siber zorbalığa değinilerek farkındalık oluşturmak amacıyla mesajlar verildi. Konuşmalarda, interneti kontrollü ve bilinçli kullanmak gerektiği, önemli bilgi ve şifrelerin paylaşılmasının sakıncaları örneklerle aktarıldı.Siber zorbalığın bir suç olduğunun paylaşıldığı ödül töreninde,yönetmenliğini Mert Can Mavi’nin üstlendiği, proje için özel olarak çekilen“Siber Sessizlik-Yaren’in Çığlığı” isimli kısa film de izlendi.“Genç Kalemler Projesi” kompozisyon yarışmasının birincisi GMTMK öğrencisi Belinay Hatice Çekingen, ikincisi Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tomris Kurtoğlu, üçüncüsü GMTMK öğrencisi Ela Ersan ve Jüri Özel Ödülü’nün sahibi de GMTMK öğrencisi Özde Taştan oldu.