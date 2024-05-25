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Sibel Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin Yıl Sonu Resim Sergisi’nin açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin Yıl Sonu Resim Sergisi’nin açılışını yaptı.

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Sibel Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin Yıl Sonu Resim Sergisi’nin açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin düzenlediği “Kültürümüze Sahip Çık” temasıyla yapılan bahar şenliğine katıldı ve Yıl Sonu Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantları gezen Sibel Tatar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı eserleri inceledi.

Sibel Tatar ayrıca, etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti.
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