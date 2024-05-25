Töre, 15’inci Zerdali Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin düzenlediği, 15’inci Zerdali Festivali’ne katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Esentepe’nin ülkenin en güzel bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, festivalde, Kıbrıslı Türklerin zengin kültürünün vatandaşlar ve ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.Esentepe’nin zerdali ile özdeşleşmiş bir bölge odluğuna işaret eden Töre, 15 yıl önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı döneminde, zerdaliyi korumak yerli üretimi desteklemek, üretim yapanların gelir elde ederek ağaçlarını çoğaltması ve bakması için zerdali ithalatını yasakladığını anımsattı.Yerli üretime sahip çıkmak adına, zerdali ithalatını yasaklaması nedeniyle birçok eleştirilere maruz kaldığını anımsatan Töre, KKTC’de zerdali üretimiyle özdeşleşen Esentepe’de üretimin yeniden arttırılması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.Töre, yerli üretim konusunda korumacılık ve teşviklerin şart olduğunu kaydederek, bölgede zerdali ve diğer yerel üretimi arttırmak için yapılması gerekenlerin yerel ve merkezi yönetimler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde ele alınması gerektiğini ifade etti.“Bu toprakları sadece canımızla kanımızla vatan yapmamız mümkün değildir, üretmek, toprağı işlemek suyu kullanmak lazımdır” diyen Töre, bunların yapılması halinde ülkenin önünün daha açık olacağını vurguladı.