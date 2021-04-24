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Sibel Tatar çocukları sevindirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Sibel Tatar çocukları sevindirdi
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Tatar, ziyaretinde, Özel Eğitim Merkezi çalışanları ve öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti ve merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. 
Konuyla ilgili açıklamasında, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni daha önce de ziyaret ettiğini ve merkezde yürütülen eğitsel ve öğretim faaliyetlerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Sibel Tatar, okulda güçlü bir paylaşım anlayışının kök saldığını ve başarıyla yönetildiğini belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti. 

 
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