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En çok parkları özlediler

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Pandemi, çocukları okullarından, arkadaşlarından, eğlencelerinden uzaklaştırdı. Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? HALKIN SESİ sordu, çocuklar yanıtladı

En çok parkları özlediler
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Ümit ŞEYHUN
Corona virüs salgını belki de en çok çocukları etkiledi. Çocuklar bir seneyi aşkın bir süredir okuldan ve arkadaşlarından, parklardan, oyun alanlarından uzakta kaldı.
Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? HALKIN SESİ sordu, çocuklar yanıtladı.
İşte çocukların en çok neyi özledikleri sorusuna verdikleri yanıtlar


 
Özel Tuğralı
En çok gezmeyi, tatile gitmeyi ve okulu özledim



 


Ayaz Ali Ünkat
Arkadaşlarımla dondurma yemeyi ve oynamayı özledim



 
Elif Berfin Şeyhun
Parka gidip dondurma yemeği ve denize gitmeyi özledim




 
Esila Günsaya
Parka gitmeyi ve Hasan arkadaşımı özledim




Hasan Daloğlu
Doğum günü partilerini, alışveriş yapmayı ve gezmeyi.




 
Aren Abtraim
Denize gitmeyi özledim



 
Laden Nizam
En çok arkadaşlarımı ve okulumu özledim



 
Eymen Sülük
Arkadaşlarımla birlikte oynamayı ve dışarı çıkmayı özledim



 
Yaren Suna Kaymak
Parkı, abilerimle futbol oynamayı ve teyzemi özledim




 
Çınar Erdem Soyel
Parka gitmeyi özledim



 
Arın Karagözlü
En çok lunaparkı, okulu ve balık tutmayı özledim




 
Ada Özdiken
Denize gitmeyi ve piknik yapmayı özledim



 
Alen Akansoy
Parka gitmeyi özledim



 
 
 
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