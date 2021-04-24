En çok parkları özlediler

Pandemi, çocukları okullarından, arkadaşlarından, eğlencelerinden uzaklaştırdı. Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? HALKIN SESİ sordu, çocuklar yanıtladı

Corona virüs salgını belki de en çok çocukları etkiledi. Çocuklar bir seneyi aşkın bir süredir okuldan ve arkadaşlarından, parklardan, oyun alanlarından uzakta kaldı.Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? HALKIN SESİ sordu, çocuklar yanıtladı.İşte çocukların en çok neyi özledikleri sorusuna verdikleri yanıtlarEn çok gezmeyi, tatile gitmeyi ve okulu özledimArkadaşlarımla dondurma yemeyi ve oynamayı özledimParka gidip dondurma yemeği ve denize gitmeyi özledimParka gitmeyi ve Hasan arkadaşımı özledimDoğum günü partilerini, alışveriş yapmayı ve gezmeyi.Denize gitmeyi özledimEn çok arkadaşlarımı ve okulumu özledimArkadaşlarımla birlikte oynamayı ve dışarı çıkmayı özledimParkı, abilerimle futbol oynamayı ve teyzemi özledimParka gitmeyi özledimEn çok lunaparkı, okulu ve balık tutmayı özledimDenize gitmeyi ve piknik yapmayı özledimParka gitmeyi özledim