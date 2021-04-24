En çok parkları özlediler

Pandemi, çocukları okullarından, arkadaşlarından, eğlencelerinden uzaklaştırdı. Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? HALKIN SESİ sordu, çocuklar yanıtladı
Ümit ŞEYHUN
Corona virüs salgını belki de en çok çocukları etkiledi. Çocuklar bir seneyi aşkın bir süredir okuldan ve arkadaşlarından, parklardan, oyun alanlarından uzakta kaldı.
Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? HALKIN SESİ sordu, çocuklar yanıtladı.
İşte çocukların en çok neyi özledikleri sorusuna verdikleri yanıtlar
Özel Tuğralı
En çok gezmeyi, tatile gitmeyi ve okulu özledim
Ayaz Ali Ünkat
Arkadaşlarımla dondurma yemeyi ve oynamayı özledim
Elif Berfin Şeyhun
Parka gidip dondurma yemeği ve denize gitmeyi özledim
Esila Günsaya
Parka gitmeyi ve Hasan arkadaşımı özledim
Hasan Daloğlu
Doğum günü partilerini, alışveriş yapmayı ve gezmeyi.
Aren Abtraim
Denize gitmeyi özledim
Laden Nizam
En çok arkadaşlarımı ve okulumu özledim
Eymen Sülük
Arkadaşlarımla birlikte oynamayı ve dışarı çıkmayı özledim
Yaren Suna Kaymak
Parkı, abilerimle futbol oynamayı ve teyzemi özledim
Çınar Erdem Soyel
Parka gitmeyi özledim
Arın Karagözlü
En çok lunaparkı, okulu ve balık tutmayı özledim
Ada Özdiken
Denize gitmeyi ve piknik yapmayı özledim
Alen Akansoy
Parka gitmeyi özledim