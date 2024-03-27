banner913
banner932
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
10 0
BM’den müzakereler için yeni girişim
BM’den müzakereler için yeni girişim
21 0
 
"Rumlar bizimle eşit statüyü kabul etmiyor"
17 0
"Her üç öğrenciden biri ya kaçak ya kayıp"
22 0
Bir rüşvet iddiası daha
Bir rüşvet iddiası daha
45 0
“Diploma güvenliğinde kimsenin endişesi olmasın”
“Diploma güvenliğinde kimsenin endişesi olmasın”
14 0
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
47 0
banner1012

Serbest Liman Kavşağı sinyalizasyon projesi için ihaleye çıkıldı

banner1020

Gazimağusa Serbest Liman Kavşağı sinyalizasyon projesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

banner974
Serbest Liman Kavşağı sinyalizasyon projesi için ihaleye çıkıldı
banner971
Gazimağusa Belediyeden yapılan açıklamada, projenin ihalesi için dosyanın 24 Nisana kadar belediyenin İhale Birimi'nden temin edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokağını birbirine bağlayan kavşağa trafik ışığı konulmasıyla Gazimağusa’nın önemli trafik sorunlarından birinin daha çözüleceği ifade edildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.