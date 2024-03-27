Serbest Liman Kavşağı sinyalizasyon projesi için ihaleye çıkıldı

Gazimağusa Belediyeden yapılan açıklamada, projenin ihalesi için dosyanın 24 Nisana kadar belediyenin İhale Birimi'nden temin edilebileceği kaydedildi.
Açıklamada, Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokağını birbirine bağlayan kavşağa trafik ışığı konulmasıyla Gazimağusa’nın önemli trafik sorunlarından birinin daha çözüleceği ifade edildi.
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