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Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
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Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”

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Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, trafikte sorunlara değinerek, esas sorunun toplu taşıma sisteminin eksikliği olduğunu kaydetti.

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Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
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Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, ADA TV’de "Günaydın Ada" programına katılarak gündemi değerlendirdi.
Yaşanan ölümlü kazalara işaret ederek bunların nedenlerinin çözülmesi gerektiğini söyleyen Rahvancıoğlu, toplu taşımanın eksikliğinden, isteyen istemeyen, bilen bilmeyen herkesin araç kullanmak zorunda olduğunu belirtti.
Trafikteki esas sorunun çok fazla aracın olması ve yolların yeterli güvenli donanımda olmaması olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, toplu taşımanın eksikliğine dikkat çekti. Rahvancıoğlu, hafif raylı sisteme dayalı bir omurga oluşturulması ve bu sistemin otobüs, minibüs gibi araçlarla da desteklenmesi gerektiğini belirtti.
-“Var olan durum bir iş bilmezlik değil tercihtir”
Trafikteki durumun bir iş bilmezliğin veya beceriksizliğin sonucu olmadığını, tam tersine bir tercih olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, bu durumdan kar sağlayanlar olduğunu savunarak,  akaryakıt ithalatçılarını örnek gösterdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kazalarla ilgili açıklamalarını sürücülere odaklanan yaklaşımla yaptığı gerekçesiyle eleştiren Rahvancıoğlu, Ulaştırma Bakanı'nın herkesin düzgün davranmama olasılığına karşı önlem almak için var olduğunu söyledi ve toplu koruma önlemlerinin uygulamaya geçmesi gerektiğini vurguladı.
 
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