Şenkul: “Bayrağı aldığımız yerden daha ileriye taşımak için uğraşacağız”

Göreve seçilen belediye meclis üyeleri, muhtar ve azaları kutlayarak, birlikte Girne’de güzel işler yapacaklarını dile getiren Şenkul, Güngördü’nün 8 buçuk yılda yaptığı işleri daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

Girne Belediyesi’nde devir teslim töreni bugün yapıldı. Girne Belediyesi yeni hizmet binasında yer alan törende Murat Şenkul, Belediye Başkanlığı görevini Nidai Güngördü ’den devraldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törene CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediyesi eski başkanı Sümer Aygın ve yeni dönemde göreve seçilen belediye meclisi üyeleri katıldı.

Devir teslim döneminde konuşan Girne Belediyesi eski belediye başkanı Nidai Güngördü, yerel seçim ve propaganda sürecinin Girne’de son derece olgun ve demokratik bir ortamda geçtiğini, kentte hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, bunun Kıbrıs Türk halkının bu konudaki gelenek göreneğinin ne kadar iyi noktada olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Girne belediye Başkanlığına seçilen Murat Şenkul’a ve yeni belediye meclisi üyeleri, muhtar ile azalara başarılar dileyen Nidai Güngördü, ülkede ve kentte güzle işler yapacaklarına inanç belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, seçimin ardından Pazartesi günü Nidai Güngördü ile bir araya geldiklerini dile getirerek, devir teslimde belediyede gergin bir hava yaşanmamasında Güngördü’nün çok büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

Belediye başkanları görevlerini devretse de, belediye personelinin her zaman işlerinin başında olacağını vurgulayan Şenkul, personelden herhangi bir endişe yaşamamalarını isteyerek belediyede sadece yönetsel değişikliğe gideceklerini söyledi.

“Bu bir bayrak yarışıdır, başkan, belediye meclisi ve kent halkıyla birlikte, bayrağı aldığımız yerden daha ileriye taşımak için uğraşacağız” diyen Şenkul, Girne Belediyesi’ne başkanlık yapan tüm isimlerin tecrübe, tavsiye ve bilgi birikimlerinden faydalanacaklarını vurguladı.

Girne Belediye binasının herkesin evi olduğunu ve kapısının her zaman tüm başkanlara açık olduğunu kaydeden Şenkul, seçim sürecinde yaşanan demokratik kültürü 4 yıllık görev süreci içerisinde de yaşatmayı ve kentte herkesin birbiriyle barışık olmasını istediklerini belirtti.

Girne doğumlu ilk belediye başkanı olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek Girne’de başlayan yeni dönemde hedeflerinin kenti ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Şenkul, yeni dönemde Girne’nin belediye yönetimi ve halk tarafından daha fazla sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

Görevi süresince halka kapılarının her zaman açık olacağını ve Güngördü’nün hayata geçirdiği Alo 185 hattını genişleterek Girne halkının hizmetine sunacaklarını belirten Şenkul, sözlerine Girne Belediyesi eski başkanı Nidai Güngördü’ye hizmetleri için teşekkür ederek ve bundan sonraki yaşamında, sağlık ve mutluluk dileyerek son verdi.

Devir teslim töreni sonunda, Girne Belediyesi yeni başkanı Murat Şenkul, eski başkan Nidai Güngördü ’ye teşekkür plaketi sundu.

Törenin ardından ise Nidai Güngördü, belediye çalışanlarıyla vedalaşarak, hizmet binasından ayrıldı.