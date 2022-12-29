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“Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok. Suni gündem yaratılıyor”

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“Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok. Suni gündem yaratılıyor”
Piyasada tüp gaz sıkıntısı olmadığı, 1 Ocak Pazar gününden itibaren ülke genelinde gaz dağıtımı yapılacağı açıklandı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, piyasada tüp gaz olmadığı yönünde suni bir kriz yaratıldığı, böyle bir kriz olmadığı belirtildi.
1 Ocak Pazar gününden itibaren ülke genelinde gaz dağıtımı yapılacağının ifade edildiği açıklamada, vatandaşların bakanlığa kendilerine tüp gaz satılmadığı, bazı satıcıların stokçuluk yaptığı yönünde şikayette bulunduğu aktarıldı.
Tüp gaz fiyatında değişiklik olmadığı da kaydedildi.
 
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