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Şener Levent’e hapis istemi

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Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Ankara Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

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Şener Levent’e hapis istemi
 
Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Ankara Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Ankara Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Levent’le ilgili 3 ceza davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne iletildi.
Davalar, Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Şener Levent aleyhinde dosyalandı. Avrupa Gazetesi’nin manşet haberine göre, Levent ifade vermek üzere dün mahkemeye çağrıldı. İthamları reddettiğini açıklayan Levent, mahkemede ifade vermediğini kaydetti.
Davaya göre Şener Levent’in 1 ile 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
 
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